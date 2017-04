47° Palio delle Contrade a Romano d'Ezzelino: angoli rustici e corsa dei mussi

Da venerdì 28 aprile a domenica 1 maggio e da venerdì 5 a domenica 7 maggio si svolgerà a Romano d'Ezzelino il 47° Palio delle Contrade, una manifestazione folcloristica famosa per la corsa dei mussi nel giorno conclusivo della manfestazione oltre a bancarelle, spettacoli musicali, esercitazioni di falconeria e tornei di tiro con l'arco, la visita dei caratteristici "angoli rustici" e degustazioni negli stand gastronomici.

INAUGURAZIONE: venerdì 28 aprile alle 20 per la "Cena di Gala" su prenotazione con specialità tipiche del territorio: a seguire intrattenimento musicale jazz.

ANGOLI RUSTICI: domenica 30 aprile dalle 9 alle 19 ci sarà la 27° edizione degli "Angoli Rustici" lungo le vie fiorite del paese, addobbate con i colori delle contrade, con 3 bus navetta gratuiti a disposizione nell'arco della giornata. Si tratta di momenti di vita passata, proposti nel loro habitat come vecchie case contadine, cortili e campi attraverso lavori e scenette, che rapprentano un'opportunità unica per conoscere storia e tradizioni vissute. Gli angoli rustici sono: Contrà Zaghi, Contrà Farronati Signori Valle, Contrà Carlessi Pragalera, Contrà Cornaro, Contrà Torre, Contrà Seriola, Contrà Castello e Contrà Molinetto. All'ingresso di ogni angolo rustico si potrà acquistare il biglietto per la manifestazione al costo di 2 euro a sostegno del palio.

PALIO DELLE CONTRADE: domenica 7 maggio alle 15.30 ci sarà la sfilata storica delle contrade con mestieri e costumi d'epoca insieme agli "Sbandieratori degi Ezzelini", il Complesso Bandistico di Romano e le Majorettes, il Reparto Grande Guerra. Il corteo partirà da via De Gasperi, percorrendo via Zaghi, via Dante, via Roma e via Bortoli, fino ad arrivare al "Mussodromo", allestito nel campo da calcio di via Foscolo. A seguire il cerimoniale dei fantini e il via al 47 "Palio delle Contrade di Romano d'Ezzelino con la tradizionale corsa dei mussi. Al termine della gara sarà sempre aperto lo stand gastronomico in piazza dalle 19.45 alle 23. Alle 21 chiusura della manifestazione con la band "Ministars".

Il programma della manifestazione:

(nella foto sopra la "corsa dei mussi" del Palio delle Contrade a Romano d'Ezzelino)

Gallery