45^ Marciabianca e 7^ Ciaspobianca a Valmaron di Enego

Domenica 15 gennaio 2017 si svolgerà la 45^ Marciabianca, gara individuale di sci nordico in tecnica libera con 2 percorsi di 25 e 50 chilometri, e la 7^ Ciaspobianca, camminata con le ciaspole (racchette da neve) lungo due percorsi di 6.5 e 11 chilometri, a Valmaron di Enego nella piana di Marcesina. Ritrovo alle 7.30 presso il Rifugio Valmaron al Centro Fondo Enego. Partenza Ciaspobianca: dalle ore 9 alle ore 11. Partenze Marciabianca: ore 9.15 per i concorrenti dei 25 km e ore 9.30 per i concorrenti dei 50 km. La gara è inserita nel calendario FISI. Sono ammessi i concorrenti di qualsiasi nazionalità e sesso, che alla data del 15 gennaio 2017 abbiano compiuto i 18 di età ed in possesso del certificato medico agonistico. Griglia di partenza: fino a 100 punti FISI 1^ griglia oltre i 100 punti FISI 2^ griglia. Percorrenza: la scelta del percorso di 25 km. e 50 km. dovrà essere decisa al momento dell'iscrizione della gara. Tempo massimo: 4 ore. Il cronometraggio sarà garantito da Federazione Italiana Cronometristi - Associazione di Vicenza. Premiazioni: dalle ore 13.30 circa nella zona di arrivo con i primi tre uomini e tre donne per ogni percorso di gara (25 e 50 Km). Eventuali reclami dovranno pervenire in forma scritta entro le ore 13 presso l'ufficio gara previo versamento di una cauzione di 50 euro, che verrà restituita in caso di accettazione dello stesso. I pettorali verranno distribuiti con pacco gara: venerdì 13 gennaio dalle ore 17 alle ore 19.30 nella segreteria allestita in piazza San Marco; sabato 14 gennaio dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19 nella segreteria alle stita in piazza San Marco; domenica 15 gennaio 2017 dalle ore 7 alle ore 8.30 nella segreteria allestita nel Rifugio Valmaron. Quota di iscrizione: 28 euro entro il 6 gennaio - 35 euro entro il 15 gennaio. Le iscrizioni si potranno effettuare sino alle ore 8.30 di domenica 15 gennaio. L'evento sportivo è organizzato dall'Unione delle Associazione Eneghesi in collaborazione con il comune di Enego. Informazioni: 0424.490131 - 0424.490319 - 0424.490185 - fax 0424.490517 (nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 gennaio hiamare il numero 0424 .490931). Iscrizione on line: www.marciabiancaenego.it. E-mail: marciabianca.enego@libero.it.

