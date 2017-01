Domenica 19 febbraio si svolgerà il 45° Carnevale di Sarego con la tradizionale sfilata dei carri allegorici insieme alle esibizioni musicali della banda e all'animazione delle majorettes per le vie del centro di Sarego. Ogni contrada paesana ha un proprio carro e/o un gruppo mascherato. Verranno premiati i gruppi in maschera più folcloristici e i carri più belli. Sarà presente uno stand gastronomico con le frittelle e galani per tutti oltre a bibite e bevande. Ingresso libero.

Il programma della manifestazione:

ore 14: Ritrovo di tutti i gruppi mascherati in via Piave presso la piazza Don Stefano Lago

ore 14.15: Inizio sfilata dei carri allegorici insieme alle banda e alle majorettes oltre ai partecipanti in maschera. Esibizioni musicali e folcloristiche con i gruppi mascherati partecipanti per le vie di Sarego. Stand gastronomico con frittelle e galani

ore 17: Premiazioni dei gruppi e dei carri mascherati più originali in piazza

