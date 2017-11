45° Brosemada a Dueville: 5 itinerari ludico-motori

Domenica 12 novembre alle 7.30 ASD Corri Con Noi insieme a Polisportiva Dueville organizza 45° Brosemada, manifestazione podistica ludico-motoria, con cinque percorsi di 4- 6 - 12 - 18 - 24 km. a Dueville. Partenza fino alle 9.30 dall'area Ex-Lanerossi vicino alla chiesa con itinerari percorribili fino 14.30. Previsti ristori lungo il tracciato più uno all’arrivo in comune per tutti.

L'evento sportivo non competitivo non prevede né il tesseramento societario né il certificato medico di idoneità alle competizioni. Adesioni per i gruppi entro giovedì 9 novembre alla segreteria del Palasport (aperta di mercoledì 17-18.30).

Quote d’iscrizione: 2 euro a persona per i gruppi e 2.50 euro individuale.

Info: www.polisportivadueville.it - www.corriconnoidueville.blogspot.it. Contatti: 0444.592746 - 340.2861579 - 0445.597420. Vedi anche: "Brosemada 2016".

ELENCO SPORT