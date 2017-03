44° Marcia delle Primule a Magrè di Schio

Domenica 12 marzo si svolgerà la 44° Marcia delle Primule, manifestazione podistica non competitiva con 3 percorsi di 4 - 6 - 13 - 19 chilometri a Magrè di Schio. Ritrovo alle 7.30 presso il Circolo Cattolico in via San Leonzio 14. Partenze dalle 8 alle 9.30 con itinerari percorribili fino alle 13. All'inizio tutti i percorsi seguiranno un’unica direzione per poi dividersi dopo una cinquantina di metri dalla partenza. I percorsi verde (13 km) e celeste (19 km) si snoderanno prevalentemente su stradine e mulattiere collinari immerse nel verde. Dopo un primo tratto pianeggiante che costeggia la pendice collinare, il percorso sale in maniera più decisa, fino a raggiungere le sommità dei colli di Raga e Monte Magrè per poi, ridiscendere dolcemente a valle, attraversando valli e borgate fino all’arrivo. L'itinerario breve (4 km), indicato con frecce rosse si estende interamente su strade pianeggianti e di facile transitabilità anche per passeggini e carrozzine; non presenta nessuna difficoltà ed è adatto tutti. Un po' più impegnativo dell'itinerario breve, è il percorso dei 6 km, sempre segnalato da frecce rosse: il primo tratto segue pari pari quello dei 4 km fino a località Santa Giustina, dove devia e, superato un caratteristico ponticello pedonale, sale per un ripido sentiero boschivo fino a località Castellon (tratto non accessibile alle carrozzine) e scendere fino a Ca' Trenta dove si ricongiunge col percorso più facile, denominato "blu" (4 km), per proseguire insieme fino all'arrivo. Lungo i percorsi, opportunamente distribuiti, saranno allestiti accoglienti punti di ristoro. All'arrivo è previsto un sostanzioso ristoro per tutti i partecipanti. Chiusura manifestazione alle 14. La manifestazione podistica è omologata FIASP - IVV dal comitato provinciale di Vicenza ed è valida per i concorsi FIASP - IVV - Donne Podiste. L'evento è organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Marcia delle Primule". Quota di iscrizione: 2 euro per i tesserati Fiasp - 2.50 euro per in non tesserati Fiasp. Per informazioni: info@marciadelleprimule.it. Iscrizioni per i gruppi fiasp entro il sabato 12 marzo alle ore 18: 0445.531155 - - 349.1237839 - 338.1245343. I singoli partecipanti potranno iscriversi dalle 10 alle 18 del sabato e alla domenica mattina entro le 9.30.

Le caratteristiche dei quattro percorsi:

BLU Km 4 pianeggiante (adatto anche per disabili e famiglie) + 1 ristoro

ROSSO Km 6 misto /collinare - dislivello di 100 metri + 1 ristoro

VERDE Km 13 collinare - dislivello di 400 metri + 2 ristori

CELESTE Km 19 montano (impegnativo) - dislivello di 450 metri + 3 ristrori

