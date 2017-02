Domenica 5 marzo l'Associazione Fidas Vicenza-Donatori Sangue Monticello Conte Otto organizza la 44° Marcia del Donatore a Cavazzale di Monticello Conte Otto con tre percorsi di 7, 12 e 20 chilometri. Partenza libera da piazza Trieste dalle 8 alle 9 con itinerari percorribili fino alle 13. Previsti ristori con somministrazione di bevande a seconda dei tracciati (1 per km. 7 - 2 per km. 12 - 3 per km. 20) più il ristoro finale. La manifestazione podistica è valida per i concorsi Fiasp, Ivv, Donne Podiste e Piede Alato. Iscrizioni per i gruppi entro venerdì 3 marzo. Quota di iscrizione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 euro per i non soci Fiasp. Per informazioni e iscrizioni: www.fidasmonticelloconteotto.it - fidasmonticello@virgilio.it - 345.0942835.

