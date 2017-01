44^ Caminada de San Bastian a Cornedo Vicentino

Domenica 29 gennaio il Gruppo Podistico Le Lumache organizza la 44^ Caminada de San Bastian, manifestazione podistica ludico-motoria con 3 percorsi pianeggianti/misto collinari di 6, 10 e 20 chilometri, a Cornedo Vicentino. Partenza dalle 7.30 alle 9.30 da piazza Aldo Moro in centro a Cornedo con itinerari percorribili fino alle ore 13. Garantiti ristori lungo i vari tracciati (uno per km. 6, due per km. 10 e tre per km. 20) più il ristoro finale. L'evento podistico è valido per i concorsi Fiasp, IVV, Piede Alato e Donne Podiste. Quota di partecipazione: 2 euro per i tesserati Fiasp e 2.50 euro per i non tesserati Fiasp. Per informazioni ed iscrizioni: Anastasio Vencato 392.8042127.

