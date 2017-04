43° Spiga d'Oro a Montecchio Maggiore

Domenica 7 maggio il Gruppo Podisti "Montecchio Maggiore", con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, organizza la 43° Spiga d'Oro, manifestazione podistica ludico - motoria non competitiva omologata Fiasp con quattro percorsi di 4, 6, 12 e 20 chilometri (misto collinare e parzialmente sterrato). Partenza e arrivo in piazzale Don Milani (sede del Gruppo Alpini) ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore con itinerari percorribili fino alle ore 13. Si partirà dalle 7 alle 9 per il tracciato di 20 chilometri e dalle 7 alle 9.30 per gli altri percorsi. Durante il tragitto sono previsti alcuni punti ristoro con la somministrazione di bevande oltre al ristoro finale. La chiusura delle iscrizioni per i gruppi sarà fino alle 20 di venerdì 5 maggio. Quota d'iscrizione: 2 euro per i tesserati Fiasp e 2.50 euro per i non tesserati Fiasp. Per informazioni: Giuliano Mantovani 0444.694126 - 331.8037713). Vedi anche per approfondire: "Spiga d'Oro 2016".

IL SINDACO E L'ASSESSORE ALLO SPORT: "Sport, storia, ambiente, territorio, amicizia e divertimento: questa manifestazione racchiude in sé tutto ciò – commentano il sindaco Milena Cecchetto e il vicesindaco e assessore allo sport Gianluca Peripoli - È un modo per scoprire e valorizzare il territorio di Alte Ceccato e Montecchio Maggiore e per passare alcune ore tutti insieme all'aria aperta grazie all'impegno di tutti i volontari del Gruppo Podisti di Montecchio Maggiore nell'organizzazione di questa manifestazione".

