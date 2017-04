43° Minimarcia Biancorossa a Montecchio Maggiore con "Gatton Gattoni"

Lunedì 1 maggio il Club Biancorosso di Montecchio Maggiore, in collaborazione con la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola e con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, organizza la 43° Minimarcia Biancorossa. Ritrovo in piazza Duomo e via Roma alle 8.30, partenza alle 9 e successivo arrivo al Castello di Romeo. La marcia, non competitiva, è aperta a bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età con la partecipazione di "Gatton Gattoni", mascotte del Vicenza Calcio. I bambini e le bambine possono essere accompagnati dai genitori o da una persona responsabile.

(nella foto in alto la mascotte "Gatton Gattoni" prima di una partita al Menti di Vicenza contro la Virtus Lanciano nel 2012)

QUOTA DI ISCRIZIONE: 2.50 euro, ritirando i moduli di partecipazione al Bar Moderno di Montecchio Maggiore. I partecipanti, che si iscriveranno dopo la chiusura delle iscrizioni, pagheranno un supplemento di 0.50 euro fino ad esaurimento dei cartellini.

PREMI: ai gruppi più numerosi sarà offerta una coppa, previo ritiro modulo d’iscrizione sempre presso il Bar Moderno. A tutti i partecipanti regali a sorpresa e chi si iscriverà entro le 20 di sabato 29 aprile riceverà anche un pallone ed un ulteriore omaggio. Verranno inoltre premiati il bambino e la bambina più giovani partecipanti.

ISCRIZIONI: Trattoria Valle 0444.696766 - Scuola Materna “Murialdine” in via Pieve - Ricreatorio S. Pietro in via Tecchio 0444.490586 - Scuola Materna “G. Dolcetta” - Bar Roma in via Roma 0444.698292 - Tabaccheria N.1 Frigo Francesca in Corso Matteotti 4 - Ricreatorio Noi in via Duomo.

SINDACO DI MONTECCHIO MAGGIORE: "Questa è una delle tante iniziative dell’anno dedicate ai bambini e ai più giovani in generale - afferma il sindaco Milena Cecchetto - Una giornata da vivere tutti insieme all’insegna dello sport e del divertimento”.

ASSESSORE ALLO SPORT: "È importante conoscere fin da piccoli la valenza sociale dello sport - sottolinea il vicesindaco e assessore allo sport Gianluca Peripoli - condividendo i valori di lealtà e di una sana competizione. La Minimarcia Biancorossa va in questa direzione grazie al Club Biancorosso".

(nella foto sopra il primo da sinistra è "Gatton Gattoni" prima della finale di Coppa Italia 1996/1997 al "Menti" di Vicenza)

