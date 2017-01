Domenica 5 febbraio l'A.S.D. "Marciatori Da Nico" organizza la 43^ Marcia del Redentore a Povolaro di Dueville, manifestazione podistica ludico-motoria con quattro percorsi pianeggianti di 4, 8, 13 e 21 chilometri. Partenza dalle 7 alle 9 da piazza Redentore con itinerari percorribili fino alle 13.30. Garanti ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati (1 per km. 8; 2 per km. 13 e 3 per km. 21) più il ristoro finale. L'evento sarà allietato dal Corpo Bandistico "Bellini" di Povolaro con le majorettes. Verranno assegnati anche il 40^ Trofeo Meneghini Silvano e il 17^ Trofeo Battistela Redenzio. La gara non agonistica sarà valida per i concorsi Fiasp, IVV, Piede Alato e Donne Podiste. Iscrizioni gruppi entro venerdì 3 febbraio. Iscrizioni per i singoli partecipanti fino alla mattina della corsa. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp e 2.40 per i non soci Fiasp. Per informazioni ed iscrizioni: 335.7588332 - 340.6771287 - danicopovolaro@gmail.com.

