42° Sagra della Luganega a Lapio di Arcugnano

Sagra della Luganega a Lapio di Arcugnano dal 29 al 2 giugno in via Santa Croce 26 con intrattenimenti musicali, spettacoli, una mostra fotografica, pesca di beneficenza, gonfiabili per bambini e degustazioni.

Lo stand gastronomico, aperto tutte le sere dalle 18.30, proporrà le tipiche "luganeghe", ovvero le salsicce alla brace. Altre specialità: lasagne con tartufi dei Colli Berici; dolci e torte casalinghe al bar; stand della "Frìtola"; Magazin Forno con vari prodotti; birre bionde e rosse, acqua, vini sfusi al gazebo.

Sono state fissate 4 serate danzanti con pista da ballo in acciaio: "Rockabilly" (venerdì); "Sonia Sipario Band" (sabato); "I Nuovi Delfini" (domenica); "Country" (lunedì) per la "Sagreta".

Festa della Luganega **Sagra di Lapio**

29-30-31 Maggio e 1-2 Giugno

Lapio di Arcugnano, Vicenza

Ingresso libero.