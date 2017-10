42° Marcia delle Castagne e 3° Maratona Straberica a Castegnero

Domenica 5 novembre si svolgeranno a Castegnero la 42° Marcia delle Castagne e la 3° Maratona Straberica, manifestazioni ludico motorie non competitve su percorsi misto collinare di 6 - 10 - 22 - 42 km. Partenza libera dalle 6.30 fino alle 8 per la maratone e dalle 7.30 fino alle 10 per gli altri tracciati da piazza Mercato con itinerari percorribili fino alle 16.30 (km. 42) e fino alle ore 13 (km 6 - 10 - 22). Iscrizioni entro l'orario massimo di partenza.

La marcia e la maratona, omologate Fiasp, saranno valide per i concorsi Fiasp - IVV - Piede Alato - Donne Podiste. Durante la manifestazione sarà possibilie acquistare un vasetto di miele a 5 euro come sostegno all'AIRC. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Castegnero. Quote di iscirzione: Maratona 4 euro soci Fiasp - 4.50 non soci Fiasp / Marcia 2 euro soci Fiasp 2.50 euro non soci Fiasp. Info:

