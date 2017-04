42° Marcia del Beato a Marostica

Domenica 9 aprile l'Associazione Marciatori Marosticensi organizza la 42° Marcia del Beato, manifestazione podistica ludico-motoria con tre percorsi misto collinari di 7, 13 e 21 chilometri a Marostica. Partenza da piazza degli Scacchi dalle 7.30 alle 10 con itinerari percorribili fino alle 14. Ci sarà anche un percorso facilitato di 4 chilometri per i diversamente abili. Garantiti alcuni ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati: uno per km. 7, due per km. 13 e quattro per km, 21 più un ristoro all'arrivo comune per tutti. Ci saranno assistenza medica, servizio scopa e radiomatori, docce e spogliatoi. Premi per i gruppi con trofei e coppe fino ad esaurimento più riconoscimenti a sorpresa per i gruppi più numerosi. Si raccomanda ai partecipanti di rispettare le regole del codice della strada. L'evento sportivo sarà valido per i concorsi FIASP, IVV, Piede Alato e Donne Podiste. Iscrizioni per i gruppi entro le ore 22 di venerdì 9 aprile e per i singoli atleti lo stesso giorno della gara non competitiva fino alle ore 9.30. Quote di iscrizione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 per i non soci Fiasp. Per informazioni ed iscrizioni: Luigina Bertacco (responsabile) 340.3133619 - Mario Gasparotto 328.0127237 - Fredy Pettenon 348.1075947.

