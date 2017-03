41° Marcia dei Cavini a San Pietro di Rosà

Domenica 12 marzo si terrà la 41° Marcia dei Cavini, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero con tre percorsi pianeggianti di 7 - 10 - 18 chilometri, a San Pietro di Rosà. Partenza dalle 8 alle 9 dal campo sportivo in via Silvio Pellico 1 con itinerari percorribili fino alle 13. Tutti i percorsi attraverseranno Villa Dolfin-Boldù del '700. Punti di ristoro garantiti a seconda dei vari tracciati (1 per km. 7 e 10 - 2 per km. 18) più un ristoro finale con somministrazione di bevande. Iscrizioni per i gruppi entro venerdì 10 marzo alle 20. I singoli atleti potranno iscriversi direttamente domenica entro le ore 9. La manifestazione è omologata Fiasp ed sarà valida per i concorsi Fiasp, IVV e Donne Podiste. L'evento è organizzato dal Gruppo Sportivo San Pietro. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp e 2.50 euro per i non soci Fiasp. Per informazioni ed iscrizioni: Geremia Redento (responsabile manifestazione) 0424.581138 - 333.6181737 / Bar Patronato di San Pietro di Rosà 0424.561448

