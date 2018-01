41° Carnevale Chiampese: doppia sfilata dei carri allegorici

Sabato 26 e domenica 27 gennaio è in programma il 41° Carnevale Chiampese con 2 sfilate di carri allegorici in piazza Zanella a Chiampo per la tradizionale festa in maschera, organizzata dal comune e Pro Loco.

Attese centinaia di visitatori da tutto il Veneto con misure di sicurezza anti-terrorismo secondo la circolare Gabrielli sui grandi eventi e manifestazioni pubbliche in collaborazione con le forse dell'ordine.

Dopo il quarantesimo anniversario anche quest'anno l'evento sarà raddoppiato con la 1° sfilata al sabato in notturna e la 2° classica nel primo pomeriggio domenicale oltre ad un party musicale con dj set il 27 gennaio alle 21.

Nei due giorni sarà presente lo stand della Pro Loco Chiampo presso il nuovo Palatenda in piazza Zanella con panini, snack, frittelle, galani, dolci e bibite.

Programma:

SABATO 27 GENNAIO

- Ore 18.30: Inizio sfilata notturna carri allegorici

- Ore 20: Arrivo previsto in piazza Zanella

- Ore 21: Festa in maschera con dj

DOMENICA 28 GENNAIO

- Ore 13.30: Inizio sfilata dei carri allegorici

- Ore 15: Arrivo previsto in piazza Zanella