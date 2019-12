40^ Marcia “Ultimo passo d’autunno” e 11^ Maratona dei Colli Berici

La Pro Loco Orgiano, in collaborazione con le Pro Loco Val Liona, Sarego, Lonigo e Alonte, propone domenica 8 dicembre la tradizionale Marcia “Ultimo passo d’autunno” con diversi percorsi adatti a grandi e piccini.

In concomitanza si terrà l’undicesima edizione della Maratona dei Colli Berici, di 42,195 km su terreno misto collinare.

40ª Marcia“Ultimo Passo d’Autunno” 11ª Maratona dei Colli Berici

domenica dalle ore 07:00 alle 16:00

ORGIANO, partenza SCUOLA MEDIA “G. PIOVENE”

PROGRAMMA e REGOLAMENTO

40ª MARCIA ULTIMO PASSO D‘AUTUNNO

● Organizzazione: PRO LOCO ORGIANO (VIA ROMA, 9 ORGIANO - VICENZA)

● Data della Manifestazione: DOMENICA 08 DICEMBRE 2019

● Luogo della Manifestazione: ORGIANO (VI) presso SCUOLA MEDIA “G. PIOVENE”

● Denominazione Marcia: 40ª MARCIA“ULTIMO PASSO D’AUTUNNO” e 11ª MARATONA DEI COLLI BERICI

● Partenza, arrivo e iscrizioni: SCUOLA MEDIA “G. PIOVENE” (RITROVO ALLE ORE 7.30)

●Manifestazione Podistica ludico motoria di Km. 3 (*) - 5 – 15- 26 – 42

(*) il percorso di km 3 è percorribile per tutti (su percorso pianeggiante)

(L'Organizzazione può modificare i percorsi per necessità logistiche, dandone avviso prima della partenza)

● Partenza: dalle ore 08:00 alle ore 09:00 (dalle ore 7:00 alle 8:00 per km 30 e 42)

● Gli itinerari sono percorribili dalle ore 07:00 alle ore 16:00

● Numero ristori : 6 x KM.42 + ARRIVO; 4 x KM. 26 + ARRIVO; 2 x KM 15 + ARRIVO

● Sono garantiti ristori con somministrazione di bevande.

● Terreno: IMPEGNATIVO – MISTO – COLLINARE (per i km 5-15-26-42); PIANEGGIANTE E PER TUTTI (km 3). I percorsi attraversano bellezze naturalistiche dei Colli Berici: vigneti, boschi, fontane, cave di pietra usata per la costruzione di ville palladiane

● Altimetria: Km. 42 D+ 1172 m (altezza max 230 m); km.26 D+ 585 m (altezza max 230 m); km. 15 D+ 427 m (altezza max 215 m); km. 5 D+ 167 m (altezza max 167 m)

● Chiusura delle iscrizioni: Per i Gruppi fino alle ore 21.30 del giorno 07/12/2019.

Iscrizioni Singoli e Gruppi: e-mail : prolocorgiano@gmail.com ; Amilcare 3384252783 Franca 3665993648. Per i Singoli partecipanti la mattina fino all’orario massimo della partenza.

● Quota associativa di partecipazione alla manifestazione :

Per i soli servizi marcia: TESSERATI FIASP € 2,50 * - NON TESSERATI FIASP € 3,00 *

PER I MARATONETI TESSERATI FIASP € 7,00 – PER I MARATONETI NON TESSERATI FIASP € 7,50

Con riconoscimento: per gli interessati, il premio (bottiglia di vino o vasetto di miele fino ad esaurimento) verrà pagato a parte

*I contributi di partecipazione alla Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali della FIASP- Ente no profit – sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P.R. 22-12- 1986 artt. 147 e 148 e sue modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA

● Assistenza:Per problemi sanitari chiamare il 118 -Per problemi organizzativi: 3287525431 - 3470516288

● Riconoscimento per i Gruppi sostenitori verrà effettuato alle 10.45 (cesti natalizi fino ad esaurimento)

La manifestazione è valida per i Concorsi : IVV - FIASP Piede Alato - Donne Podiste