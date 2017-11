GUIDA EVENTI SPORTIVI WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

Domenica alle 6.30 ASD Marciatori Da Nico organizza la 40° Marcia per le Praterie e Maratona del Quarantesimo con percorsi pianeggianti di 4 - 7 - 13 - 21 - 42 km. Partenze libere dalla palestra comunale in via Marosticana 1 fino alle 8 per maratona e fino alle 10 per gli altri itinerari, percorribili fino alle 16. Iscrizione gruppi entro venerdì 17 novembre. Iscrizioni individuali fino all'oraio massimo di partenza

Previsti ristori con somministrazione di bevende a seconda dei tracciati (1 per km. 4 e 7 / 2 per km. 13 / 3 per km. 21 / 7 per km. 42) più il ristoro finale in comune a tutti i partecipanti. Al termine della corsa Pasta Party.

Quote di iscrizione Maratona: 4 euro per Fiasp - 4.50 per non Fiasp. Quote di iscrizone per i percorsi da 4 - 7 - 13 - 21 km: 2 euro Fiasp - 2.50 euro non Fiasp. Info: 340.5259375 - danicopovolaro@gmail.com - info@asddanicopovolaro.it. Vedi anche: "Marcia per le Praterie 2016".

