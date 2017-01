40° Carnevale Chiampese: doppia sfilata di carri allegorici a Chiampo

Sabato 11 e domenica 12 febbraio la Pro Loco Chiampo in collaborazione con l’amministrazione comunale di Chiampo organizza il 40° Carnevale Chiampese con due giorni di grande divertimento per la festa in maschera della Val Chiampo. In onore del quarantesimo anniversario il Carnevale di Chiampo "raddoppierà" nel senso che ci saranno due sfilate dei carri allegorici: la prima, come avveniva in passato, si terrà sabato in notturna e la seconda classica nel primo pomeriggio di domenica. Sabato sera grande party musicale in maschera con dj set. Nei due giorni sarà presente lo stand della Pro Loco Chiampo presso il nuovo Palatenda in Piazza Zanella con panini, snack, frittelle, galani, dolci e bibite.

Il programma del Carnevale Chiampese:

SABATO 11 FEBBRAIO 2017

- Ore 18.30: Inizio sfilata notturna dei carri allegorici

- Ore 21: Festa in maschera con dj

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017

- Ore 13.30: Inizio sfilata dei carri allegorici

