40 anni di AIDS - Giornata mondiale contro l'AIDS 2018

vento speciale al Circolo Tondelli LGBTI in occasione della ricorrenza del 1° Dicembre 2018 - Giornata mondiale contro l'AIDS.



A pochi mesi dalle celebrazioni ufficiali negli Stati Uniti del 50° anniversario del primo Pride della storia, una tappa fondamentale della storia del nostro movimento, a Bassano del Grappa rendiamo onore a tutti gli attivisti LGBT e in particolare a quelli che furono in prima linea nel prestare aiuto e solidarietà nei primi anni della diffusione dei casi Aids, la “piaga-gay” come venne denominata.



Domenica 2 dicembre 2018, alle ore 18, in Via Museo 67 a Bassano del Grappa (VI) proiezione speciale del film-documentario :



"We Were Here"

Grand Jury Prize al Sundance Film Festival



Genere: Documentario

Durata: 90 minuti

Regia: di David Weissman, Bill Weber

Produzione: Weissman Projects

USA -2011



Quando i primi casi di Aids furono annunciati trent'anni fa, San Francisco ne fu particolarmente colpita. Anche allora, la città era il centro del movimento gay statunitense; tutto a un tratto, l'Aids venne considerato senza mezzi termini come la "piaga dei gay" e coloro che erano stati infettati dal virus venivano stigmatizzati come vittime di uno stile di vita immorale.



All'epoca, la reazione della comunità di San Francisco alla malattia fu compassionevole, diversificata e creativa e venne denominata il "modello di San Francisco". La città aveva avuto una tradizione progressista sin dagli anni '60, con cittadini impegnati civilmente e membri di una comunità gay altamente politicizzata raggruppati attorno a Castro Street. Insieme, superarono le barriere che si andavano elevando a causa del prevalente pregiudizio anti-gay e delle ben note inadeguatezze del sistema sanitario americano.



Questo film parla di cinque cittadini della città che vivevano tutti a San Francisco prima che l'Aids fosse un problema. La malattia ha cambiato le loro vite in modi che, a quei tempi, non avrebbero mai immaginato. Da un giorno all’altro la città fu trasformata da un'enclave di liberazione sessuale e sperimentazione sociale all'epicentro di un'epidemia spaventosa trasmissibile sessualmente.



Visto dal punto di vista di cinque cittadini di San Francisco - operatori sanitari, attivisti, ricercatori, amici e malati - tutti colpiti direttamente dalla malattia, il film si avvale di copiosi materiali d'archivio per illuminare non solo il personale, ma anche le sfide sociali dell'epoca in tutta la sua complessità.



Seguirà il dibattito sul film accompagnato da testimonianze, contributi artistici e video dell’attivismo LGBT in quegli anni fondamentali per la formazione e strutturazione del nostro movimento.



Chiuderà l'evento un momento conviviale con i partecipanti in centro città.



Ingresso libero. Non servono tessere.

Per informazioni scrivici a info@circolotondelli.it.

Oppure puoi contattarci al 3311038130.



ENGLISH

On Sunday, December 1 2018, to honor World AIDS Day, the Circolo Tondelli LGBTI in Bassano del Grappa (VI) will present " We Were Here " a free screening of a documentary film about the HIV/AIDS crisis in San Francisco. A group discussion and commemoration will follow.



When the first cases of Aids were announced thirty years ago, San Francisco was particularly affected. Even then, the city was a centre of the American gay movement; all at once, Aids was considered in no uncertain terms to be the ‘gay plague’ and those infected by the virus were stigmatised as victims of an immoral lifestyle. At the time, San Francisco’s reaction to the disease was uniquely compassionate, diverse and creative – and was dubbed the “San Francisco model”.