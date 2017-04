4° Wild Trail: running & nordic walking a Piana di Valdagno

Martedì 25 aprile i gruppi ASD Velo Club Piana e Face Runners organizzano la 4° Wild Trail con un percorso running di 20 chilometri (950 metri di dislivello) e un tracciato nordic walking di 14 chilometri (700 metri di dislivello) a Piana di Valdagno (337 metri di altezza). Partenza in linea alle 9.30 per il running e a seguire il nordic walking dal piazzale della Chiesa di Piana. Tempo massimo di percorrenza: 3 ore. Previsti ogni 5 chilometri ristori con somministrazione di bevande sia per il running (3 ristori) sia per il nordic walking (2 ristori) più il ristoro finale all'arrivo in comune per tutti. Alle 9 ci sarà anche il 2° Mini Wild Trail, manifestazione podistica non competiva di 1.5 chilometri per i bambini dai 6 ai 14 anni: iscrizioni in zona partenza il giorno dell'iscrizione (5 euro con t-shirt e buono pasto). Il "Pasta Party" partirà alle 12 anche per in non iscritti al costo di 5 euro.

ISCRIZIONI: per iscriversi è necesario il certificato medico di idoneità sportiva agonostica. Punti di iscrizione: Zecchin Sport a Chiampo - Belluzzo Sport a Cornedo Vicentino - Puro Sport a Zanè - Terzo Tempo ad Isola Vicentina - Tuttosport a Recoar Terme. L'iscrizione comprende: pettorale di gara; servizio cronometraggio con chip; gadget; integratori alimentari "Why Sport"; buono pasta + acqua + caffè.

SERVIZI: assistenza medica con due ambulanze; deposito e custodia borse; spogliatoi con docce presso il campo sportivo.

PREMIAZIONI: inizieranno alle 13 per i primi 10 classificati assoluti maschili e femminili del running; i primi 3 classificati maschili e femminili del nordic walking; i primi tre classificati maschili e femminili non premiati delle categorie (40-51 anni / 51-60 anni /61-70 anni). L'evento sportivo si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

QUOTE DI ISCRIZIONE: 15 euro fino al 9 aprile - 20 euro fino al 18 aprile - 25 euro il giorno della gara.

