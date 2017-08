4° Trofeo Città di Sarcedo: gara promozionale di corsa su strada per ogni categoria

GUIDA EVENTI SPORTIVI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND DAL 18 AL 20 AGOSTO

Sabato 19 agosto alle 17.30 è in programma il 4° Trofeo Città di Sarcedo, gara agonistica e promozionale di corsa su strada a Sarcedo per le categorie pulcini, esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, juniores, seniores, amatori e veterani maschili/femminili con premiazioni alle 19.30 per i primi arrivati a seconda della fascia d'età. Verranno premiati anche le prime 5 società classificate. Potranno partecipare tutti gli atleti CSI e FIDAL anche fuori dalla provincia di Vicenza. L'evento è organizzato dall'Atletica Dilettantistica Sarcedo e dalla Polisportiva Dilettantistica Montecchio Precalcino. Iscrizione gratuita.

ELENCO SPORT