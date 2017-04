4° StrArzignano: corsa agonistica su strada di 16 chilometri

Domenia 14 maggio alle 9.30 si disputerà la 4° StrArzignano una gara agonistica di corsa su strada su un percorso di 16 chilometri (10 miglia), organizzata dal Comitato Uisp di Vicenza, dal Gruppo Gare Atletica Vicentina Run e dall'Atletica Arzignano ASD, per una festa dello sport da vivere in piazza e nei quartieri di Arzignano con partenza e arrivo in piazza della Libertà. La novità 2017 sarà il percorso più lungo, che passerà per Chiampo, passando dai 12 a 16 chilometri con un tempo limite di 2 ore e mezza. Cronometraggio a cuta di "Timing Data Service". Saranno premiati con buoni valore i primi 5 classificati maschili e femminili di ogni categoria. Infine sono previsti anche percorsi agevolati di 5 e 10 chilometri a passo libero per i principianti, gli amatori e gli appassionati sportivi. Per approfondimenti vedi: "StrArzignano 2016".

REGOLAMENTO: la manifestazione, valida per il "Trofeo Autovega", è aperta alle categorie Fidal, sia maschili sia femminili, junior/promesse/senior/master, ai tesserati degli Enti di Promozione Sportiva con tesseramenti considerati valevoli per la FIDAL alla data della manifestazione e ai possessori della RunCard Fidal. Il percorso, chiuso al traffico, è prevalentemente asfaltato. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

PROGRAMMA: Ore 7.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti nella palestra di via VI novembre Arzignano (per spogliatoi, ritiro chip/pettorale e pacco gara) - Ore 9.30 Partenza da piazza Libertà - Ore 12 Premiazioni

STRAKIDS: è in programma anche la "StraKids", corsa non competitiva per bambini (nati dal 2001 al 2011) da percorrere insieme ai genitori con distanze da 150 metri a 1 chilometro in base all'età (partecipazione gratuita). Sarà presente anche la mascotte"Menny" dell'Atletica Arzignano.

(nella foto sopra la partenza della prima edizione della StrArzignano nel 2014)

Gallery