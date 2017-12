4° StraNatale: la corsa dei Babbi ad Arzignano

In occasione di Natale in Arzignano 2017, domenica 17 dicembre alle 10 si svolgerà ad Arzignano la 4° StraNatale con la corsa dei Babbi Natale, camminata a passo libero di 4 chilometri con un percorso cittadino adatto a tutti dalle famiglie con passeggini ai bambini con la possibilità di far correre anche gli amici a quattro zampe. Partenza da piazza Libertà.

Al termine della gara non competitiva previsto un gran ristoro con panettone e cioccolata calda per i partecipanti. Iscrizione e consegna abiti a Elettrocasa Expert e la mattina della gara alla casetta della Pro Loco in piazza Libertà.

Quota di partecipazione: 3/5 euro con vestito di Babbo Natale + ristoro finale. Info: www.strarzignano.it

