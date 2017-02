4° Raduno Amauto per innamorati: tour panoramico nella Pedemontana Vicentina

In prossimità della Festa di San Valentino, domenica 12 febbraio dalle 9 alle 16 Astego Motori d'Epoca Sarcedo organizza il 4° Raduno Amauto, dedicato all’amore per la propria donna e la propria auto d’epoca con un giro panoramico da Breganze a Thiene e un pranzo in compagnia. La partecipazione delle coppie di innamorati non è obbligatoria, ma l'iniziativa è rivolta principalmente a loro. Il programma prevede il ritrovo a Breganze con la partenza alle 10.30 circa per un itinerario attraverso la Pedemontana Vicentina. Il percorso passerà per Mason, Maragnole, Sandrigo, Montecchio Precalcino e Thiene nella natura della zona collinare con arrivo alle 12 in località Robinie a Thiene per l'appuntamento enogastronomico al ristorante "La Corte del Belo". Nel corso del pranzo verrà presentata l'iniziativa che vedrà Astego Motori d’Epoca promotore di una prossima protesta a Vicenza contro il "Bollo dei veicoli storici". Costo iscrizione raduno con pranzo: Pilota + vettura 35 euro - Ogni accompagnatore 30 euro - Solo Giro 15 euro. Adesioni entro venerdì 10 febbraio al 377.4470547 (Roberta) o alla e-mail info@astegomotoridepoca.it. Organizzazione: Astego Motori d'Epoca a Sarceco in via Bassano del Grappa 2 - Telefono: 0445.884547 - Fax 0445.346254

