4° Prova Campionato Provinciale CSI di corsa campestre a Montecchio Precalcino

Domenica 12 marzo alle 8.30 si svolgerà la 4° Prova del Campionato Provinciale CSI di corsa campestre "Memorial Omar Boldrin" insieme alla prova unica del Campionato Fidal per la stessa specialità a Montecchio Precalcino presso il parco di Villa Bonin-Longare in via Europa Unita 12. Le categorie ammesse saranno: Esordienti (2005 - 2006) - Ragazzi (2003 - 2004) - Cadetti/e (2001 - 2002) - Allievi/e (1999 - 2000) - Juniores (1997 - 1999) - Seniores (1981 - 1996) - Amatori A (1971 - 1980) - Amatori B (1961 - 1970) - Veterani (1960 e annate pecedenti). Ogni atleta potrà disputare una sola gara. Sono vietate le scarpe chiodate per le categorie esordienti e ragazzi oltre alle scarpe da calcio per tutte le categorie. Potranno partecipare tutti gli atleti iscritti al CSI o alla FIDAL. Premi per i primi 10 esordienti e ragazzi/e; i primi sei cadetti/e; primi 3 allievi/e, juniores, seniores, amatori A/B e veterani oltre alle prime tre società classificate. Premiazioni alle 12. La manifestazione podistica si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. L'evento è organizzato dalla Polisportiva Monteccchio Precalcino. Iscrizioni entro venerdì 10 marzo alle 19. Per iscrizioni compilare e inviare modulo sul sito: www.csivicenza.it/pagine/leggi/101/corsa-campestre-20162017.html

Il programma delle gare:

ore 9.15: Gara sui 5000 metri (5 giri grandi) degli Amatori A/B Maschili

ore 9.45: Gara sui 5000 metri (5 giri grandi) degli Juniores e Seniores Maschili

ore 10.15: Gara sui 3000 metri (3 giri grandi) delle Allieve - Juniores - Seniores - Amatori A/B Femmnili

ore 10.35 e ore 10.45: Gara sui 700 metri (1 giro piccolo) degli Esordienti Femminili e Maschili

ore 10.50 e ore 10.55: Gara sui 1000 metri (1 giro grande) delle Ragazze e dei Ragazzi

ore 11.05: Gara sui 1400 metri (1 giro piccolo e 1 giro grande) delle Cadette

ore 11.15: Gara sui 200 metri (2 giri grandi) dei Cadetti

ore 11.25: Gara sui 3000 metri (3 giri grandi) degli Allievi e Veterani Maschili

ore 11.45: Cross Corto Femminile di 1000 metri (1 giro grande) dalla categoria Allieve in poi

ore 11.50: Cross Corto Maschile di 1000 metri (1 giro grande) per Allievi - Juniores - Seniores

ore 11.50: Cross Corto Master Maschile di 1000 metri (1 giro grande)

