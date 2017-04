4 Passi In Compagnia: marcia non competitiva a Pojana Maggiore

Lunedì 1 maggio si terrà la manifestazione podistica ludico-motoria "4 Passi In Compagnia", marcia con competitiva di 6 e 11 chilometri a Pojana Maggiore. Partenza dalle 9 alle 9.30 dal Circolo Noi Santa Maria Nascente in via Roma 6 con itinerari percorribili fino alle 12. Previsti un punto di ristoro lungo i due tracciati più il ristoro finale. I percorsi potranno essere dissestati in alcuni tratti. I podisti dovranno rispettare le regole del codice della strada. Premiazione per i gruppi di almeno 15 persone alle ore 11.30. La manifestazione sarà valida per i concorsi Fiasp, IVV, Piede Alato e Donne Podiste. Iscrizioni per i gruppi entro venerdì 28 aprile in serata. Iscrizioni per i singoli entro l'orario massimo di partenza. Quota di iscrizione marcia: 2 euro per i soci Fiasp e 2.50 per i non soci Fiasp. Marcia + riconoscimento: 5 euro (compreso il buono pasto con pasta e bibita). Per informazioni ed iscrizioni: Luca Faedo 333.2726775 - circolonoisantamarianascente@gmail.com.

