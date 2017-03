4° Monte Grappa Bike Day: cicloturistica dalla Salita Cadorna alla discesa Salto dea Cavra

Sabato 3 giugno alle 8.40 si svolgerà la manifestazione cicloturistica "Monte Grappa Bike Day" a Bassano del Grappa con una gara non competitiva, libera e gratuita dedicata a tutti gli appassionati della bicicletta per una grande giornata di sport. In pochi anni è divenuta una degli eventi più importanti d’Italia nel settore del cicloturismo, superando le diecimila presenze. A questa quarta edizione parteciperanno ciclisti da tutte le regioni d’Italia, dall’Europa e dal mondo per scalare insieme il Monte Grappa. fino a Cima Grappa (1775 metri). Il ritrovo facoltativo dedicato principalmente a coloro che si registreranno (ma aperto a tutti) sarà a Bassano del Grappa in piazzale Cadorna presso il Centro Giovanile. Per arrivare autonomamente ai piedi della salita, si dovrà arrivare in centro a Romano Alto nel comune di Romano d’Ezzelino e prendere l’uscita Romano nord dalla Strada Statale 47, proseguendo in direzione Monte Grappa fino a Romano d’Ezzelino (1,5 km): giunti alla rotatoria si prosegue seguendo le indicazione Monte Grappa. Anche per il 2017 si prevede una grandissima affluenza di amanti delle due ruote, che si darà appuntamento per salire la strada "Cadorna" (almeno per un giorno libera dal traffico) con 27 chilometri di salita fino alla vetta presso il Rifugio Bassano. Poi il percorso fa scendere giù lungo la spettacolare Strada delle Malghe o Arroccamento", in Val delle Mura, e di nuovo in salita lungo la Valle dell’Archeson per scendere infine dal Salto dea Cavra. Previsti tre punti di ristoro a Campo Solagna, a Ponte San Lorenzo e Cima Grappa. E' garantito il servizio di pronto soccorso e assistenza tecnica. Uno spettacolo unico da vivere con tante emozioni per ogni ciclista. A fine gara dalle 13.30 alle 17.30 è previsto presso il ritrovo di partenza il "Pasta Party", a cui bisogna registrarsi. Ad ogni partecipante sarà dato un omaggio ricordo della manifestazione. Verranno premiati i gruppi più numerosi del Veneto e Trentino Alto Adige (Premio Giorgio Lazzarotto) e i gruppi fuori dal Veneto e Trentino Alto Adige (Premio Claudio Sacconi) solo per chi si registrerà al "Pasta Party". L'evento è organizzato dall'A.S.D. Montegrappa Bike Day di Cassola in via Jacopo da Ponte 23/A. Non è richiesta l'iscrizione obbligatoria. Per maggiori informazioni: 331.3705788 - info@montegrappabikeday.it - www.montegrappabikeday.it.

PERCORSO (le strade temporaneamente chiuse al traffico veicolare a motore sabato 3 giugno 2017):

SALITA: tra le ore 9,00 e le ore 11,30 la S.P.148 “Strada Cadorna” – tratto versante sud, da Romano alto (capitello incrocio per Valle Santa Felicita) fino all’incrocio Ponte San Lorenzo; tra le ore 10,00 e le ore 14,30 la S.P.148 (dall’incrocio Ponte San Lorenzo in su), la S.P.149 fino a Cima Grappa.

DISCESA: tra le ore 10,00 e le ore 15,00 la S.P.140 “Strada Gen. Giardino”, dal bivio di Col Vecchio (sotto cima Grappa) al bivio con S.P.141 “Strada delle Malghe o Arroccamento” m 1.490 slmm; ore 10,30 e le ore 16,00 la S.P.141 “Strada delle Malghe” fino bivio “Salto dea Cavra” o “della Vedetta”; tra le ore 11,00 e le ore 16,30 il “salto dea Cavra” o “della Vedetta” dal bivio S.P.141 fino al centro della loc. Fietta (fine chiusura del normale traffico) e Crespano del Grappa (TV).

La S.P.148 e la S.P.149 saranno da percorrersi in salita; la S.P.149 e la S.P.140 in discesa.

Il tratto corrispondente alla S.P.149 nel settore tra il bivio Col Vecchio e la cima del Monte Grappa sarà percorso a doppio senso nel rispetto delle rispettive corsie di marcia a senso invertito (salita e discesa mantengono la sinistra), eventualmente parzialmente delimitate da sporadici birilli e segnalazioni. Il ritorno da Semonzo del Grappa fino a Bassano del Grappa - zona di partenza e del pasta-party - avverrà a traffico normalmente aperto. Il Comitato Organizzatore non può garantire con assoluta certezza la totale assenza di macchine nemmeno sul percorso temporaneamente chiuso al traffico, per cui raccomanda la massima attenzione e prudenza e, comunque, il rigoroso rispetto del Codice della Strada. In particolare tutto il tratto di discesa, l’intero itinerario di ritorno e l’ingresso a Bassano dovranno essere oggetto di massima prudenza.

REGOLAMENTO

CODICE DELLA STRADA: La corsa si attiene in base alle regole previste dal “Codice della Strada”, affinché si possa garantire un sicuro svolgimento della manifestazione oltre al rispetto dell’ambiente.

ISTRUZIONI IN SALITA E IN DISCESA: Si raccomanda di tenere strettamente la destra sia nel percorso di salita che in quello di discesa, utilizzando esclusivamente la corsia di destra. Per la discesa è da evitarsi quella di salita per evitare pericoli d’incrocio tra ciclisti che salgono e che scendono dalla cima del Monte Grappa. Essendo la manifestazione aperta a tutti e quindi anche a famiglie e bambini o ciclisti inesperti, si raccomanda di moderare la velocità in discesa.

OBBLIGO DEL CASCO PROTETTIVO: Il Comitato Organizzatore, valutando la strada e la potenziale pericolosità, obbliga l’uso del casco protettivo per motivi di sicurezza a favore dell’incolumità dei partecipanti.

ISCRIZIONI: Come giornata per le biciclette aperta a tutti, non è obbligatoria alcuna iscrizione e vi possono partecipare tutte le persone di ambo i sessi italiane o straniere. Non è necessaria una tessera FCI o di altro ente, né la presentazione di alcun certificato medico. Ognuno si assume ogni rischio per la partecipazione prendendo coscienza che si tratta di affrontare una salita e una discesa lunghe ed impegnative sia sul piano fisico/tecnico, nonché su quello del clima meteorologico. Non ci sarà un orario di partenza preciso. Chi si vorrà iscrivere per partire collettivamente da piazzale Cadorna (Centro Giovanile e Tempio Ossario) a Bassano del Grappa e per il "Pasta Party" dovrà registrarsi sulla piattaforma www.montegrappabikeday.it entro e non oltre il 31 maggio 2017.

RESPONSABILITA': La società organizzatrice del Monte Grappa Bike Day non si assume nessuna responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o persone, che si verificassero prima, durante e dopo l’evento. La partecipazione al Monte Grappa Bike Day avviene a proprio rischio e pericolo. Con la partecipazione il ciclista rinuncia automaticamente ad ogni diritto di causa legale, anche contro terzi, contro il Comitato Organizzatore e contro tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’organizzazione della manifestazione.

CHIUSURA AL TRAFFICO: La Salita "Cadorna" sarà chiusa a partire dalle ore 9 nei limiti orari e geografici di attraversamento, segnati nelle tavole grafiche di www.montegrappabikeday.it. Prima, dopo e al di fuori di tali limiti i veicoli a motore circoleranno normalmente anche nei tratti di salita e discesa. L’accesso verso l’inizio della salita e il deflusso dal termine della discesa sono liberi e a traffico aperto.

PRONTO SOCCORSO - RISTORI - ASISTENZA TECNICA: Il servizio di pronto soccorso è garantito per il tratto stradale coinvolto dalla manifestazione. Un presidio è posizionato nelle seguenti località: Romano d’Ezzelino, Cima Grappa e Crespano del Grappa. Sono previsti tre punti di ristoro con somministrazione d’acqua: a Campo Solagna, a Ponte San Lorenzo e Cima Grappa. Il servizio di assistenza tecnica è previsto nelle seguenti località: Romano d’Ezzelino e cima Grappa. Le prestazioni richieste all’assistenza tecnica saranno a carico degli utenti che ne usufruiranno.

AUTOMEZZI AUTORIZZATI: Gli unici mezzi motorizzati autorizzati a circolare durante il periodo di chiusura delle strade sono esclusivamente i mezzi della Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Ambulanze, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e ogni altro mezzo dotato di autorizzazione specifica) muniti di lampeggianti e sirene, come previsto dalle varie normative. Sono inoltre autorizzati i mezzi del Comitato Organizzatore dotati di lampeggianti gialli.

