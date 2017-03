4° Monte Grappa Bike Day: cicloturistica con salita e discesa a Cima Grappa

Sabato 3 giugno alle 8.40 si svolgerà la manifestazione cicloturistica "Monte Grappa Bike Day" a Bassano del Grappa con una gara non competitiva, libera e gratuita dedicata a tutti gli appassionati della bicicletta per una grande giornata di sport. In pochi anni è divenuta una degli eventi più importanti d’Italia nel settore del cicloturismo, superando le diecimila presenze. A questa quarta edizione parteciperanno ciclisti da tutte le regioni d’Italia, dall’Europa e dal mondo per scalare insieme il Monte Grappa fino a Cima Grappa (1775 metri). Il ritrovo facoltativo dedicato principalmente a coloro che si registreranno (ma aperto a tutti) sarà a Bassano del Grappa in piazzale Cadorna presso il Centro Giovanile. Per arrivare autonomamente ai piedi della salita, si dovrà arrivare in centro a Romano Alto nel comune di Romano d’Ezzelino e prendere l’uscita Romano nord dalla Strada Statale 47, proseguendo in direzione Monte Grappa fino a Romano d’Ezzelino (1,5 km): giunti alla rotatoria si prosegue seguendo le indicazione Monte Grappa. Anche per il 2017 si prevede una grandissima affluenza di amanti delle due ruote, che si darà appuntamento per salire la strada "Cadorna" (almeno per un giorno libera dal traffico) con 27 chilometri di salita fino alla vetta presso il Rifugio Bassano. Poi il percorso fa scendere giù lungo la spettacolare Strada delle Malghe o Arroccamento", in Val delle Mura, e di nuovo in salita lungo la Valle dell’Archeson per scendere infine dal Salto dea Cavra. Previsti tre punti di ristoro a Campo Solagna, a Ponte San Lorenzo e Cima Grappa. E' garantito il servizio di pronto soccorso e assistenza tecnica. Uno spettacolo unico da vivere con tante emozioni per ogni ciclista. A fine gara dalle 13.30 alle 17.30 è previsto presso il ritrovo di partenza il "Pasta Party", a cui bisogna registrarsi. Ad ogni partecipante sarà dato un omaggio ricordo della manifestazione. Verranno premiati i gruppi più numerosi del Veneto e Trentino Alto Adige (Premio Giorgio Lazzarotto) e i gruppi fuori dal Veneto e Trentino Alto Adige (Premio Claudio Sacconi) solo per chi si registrerà al "Pasta Party". L'evento è organizzato dall'A.S.D. Montegrappa Bike Day di Cassola in via Jacopo da Ponte 23/A. Non è richiesta l'iscrizione obbligatoria. Per maggiori informazioni: 331.3705788 - info@montegrappabikeday.it - www.montegrappabikeday.it.

