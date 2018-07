4 Marzo 1943 – Piazza Grande / Risate e musica a Villa Cordellina

Concerto con narrazione dal vivo

Con la sua voce struggente, intrisa di meravigliosa malinconia, è riuscito a dare un’anima alle emozioni, toccando il cuore ed esaltando la fantasia. Theama Teatro omaggia la grande poesia di Lucio Dalla con uno spettacolo intenso che racconta il poliedrico cantautore attraverso le sue canzoni più significative, eseguite dal talentuoso tastierista Simone Piccoli e da Fabio Cardullo con la sua lampion guitar. Sul palco, ad accompagnare i due strumentisti, Piergiorgio Piccoli, che interpreterà alcuni testi tratti dai primi dischi di Lucio Dalla, scritti dal poeta e scrittore Roberto Roversi.

______________________________

Lo spettacolo è il primo appuntamento di "Risate e musica a Villa Cordellina", la rassegna estiva curata e promossa da Theama Teatro in collaborazione con il Comune di Montecchio Maggiore e la Provincia di Vicenza, nell’ambito del progetto “PalcoLibero in città 2018”. Un'occasione di svago e arricchimento culturale immersi nello scenario di uno dei complessi architettonici più belli del Veneto.

______________________________

INGRESSO: intero € 10 – ridotto € 8 (under 10)

In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà in una sala interna della Villa (solo per i primi 90 biglietti venduti).

______________________________

Per informazioni e prenotazioni:

THEAMA TEATRO

info@theama.it – www.theama.it

0444 322525 – da lunedì a venerdì (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)

345 7342025 – sabato e festivi (dalle 10:00 alle 18:00)

ACQUISTO ON-LINE: www.liveticket.it