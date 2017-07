"4° Lucciolata Sotto le Stelle" a Camisano Vicentino

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

In occasione della "Festa della Contrà Concordia", è in programma a Camisano Vicentino la "4° Lucciolata Sotto le Stelle", manifestazione podistica ludico-motoria di 6 chilometri con percorso pianeggiante su piste pedonali asfaltate. Partenza da piazza Libertà con itinerari percorribili fino alle 22.30. Previsto un ristoro lungo il tracciato più uno all'arrivo. La gara non competitiva è valida per i concorsi podistici Fiasp, IVV, Donne Podiste e Piede Alato. L'evento sportivo è organizzato dalla Pro Loco di Camisano Vicentino in collaborazione con il Gruppo Marciatori Camisano, Contrà Concordia e Contrà Pieve. Quota di iscrizione: 2 euro per i tesserati Fiasp - 2.50 per i non tesserati Fiasp.

