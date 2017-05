4° Festa della Semina: mostra mercato biologica e artigianale a Marano Vicentino

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 14 maggio dalle 10 alle 19 si terrà la 4° Festa della Semina al Parco della Solidarietà di Marano Vicentino con la mostra mercato di prodotti biologici a chilometri zero e creazioni artigianali locali. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 21 maggio. Quota di partecipazione per gli espositori: 15 euro. Per informazioni: lavaligiadeiricordi@virgilio.it.

ELENCO MANIFESTAZIONI