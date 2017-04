4° CronosCalà del Sasso: 4444 Gradini a Valstagna

Lunedì 1 maggio si terrà la 4° CronosCalà del Sasso: 4444 Gradini, corsa di 5 chilometri in salita con 900 metri di dislivello con una gara singola e a coppie da Valstagna al Sasso di Asiago. La partenza è fissata dal centro della cittadina valstagnese e seguirà il sentiero contrassegnato dal segnavia 778. La partenza del primo atleta avverrà alle ore 9. Gli atleti partiranno a due a due a distanza di 1 minuto l’uno dall’altro. Gli orari di partenza della gara e degli atleti potrebbero essere modificati a discrezione dell'organizzazione. Il tempo massimo della gara è fissato in 2 ore dal momento esatto della partenza del concorrente. Il pettorale deve essere ben visibile durante l’intera gara e il concorrente deve seguire il percorso adeguatamente segnalato. Il numero degli iscritti è fissato ad 250 atleti (il comitato si riserva di aumentare il numero degli iscritti ove ci siano le possibilità organizzative).

GARA A COPPIE: vista la leggenda del posto è prevista la possibilità di gareggiare in coppia con il proprio partner legati per i polsi con una corda elastica (http://it.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A0_del_Sasso#La_leggenda). Tale corda deve rimanere fissata tra i polsi dei due concorrenti per l’intera tratta di gara. E’ possibile gareggiare solo con il proprio partner. Si dovrà dimostrare di essere realmente legati sentimentalmente con il proprio partner con un bacio al momento della partenza.

MODIFICHE PERCORSO E VARIAZIONI GARA: verrà data comunicazione tramite il sito internet e e-mail in caso di eventuali modifiche. in caso di condizioni atmosferiche avverse e tali da costituire pericolo per i concorrenti, a giudizio insindacabile della giuria, potrà essere modificato il percorso della gara. In caso di annullamento non verrà rimborsata la quota di iscrizione.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 13 euro per i concorrenti singoli e 20 euro per le coppie. Nella quota d'iscrizione sarà compresa l'iscrizione alla gara, il ristoro finale e il premio finisher. E' possibile iscriversi il giorno stesso della gara pagando direttamente alla partenza con una maggiorazione sul prezzo di 2 euro (15 euro singolo - 22 euro coppia).

RITIRO E RECLAMI: in caso di ritiro durante la gara è obbligatorio segnalarlo al controllo più vicino consegnando il pettorale. Eventuali reclami saranno accolti se presentati per iscritto entro trenta minuti dall'affissione delle classifiche provvisorie da parte dell'organizzazione all'arrivo versando una quota di 50 euro, che verrà restituita solo nel caso di accoglimento.

ORGANIZZAZIONE E CONTATTI: l'evento è organizzato da "Emmerunning Team" in collaborazione con l'Associazione Alta Via del Tabacco. Contatti: Mirko 338.2987189 - Erwin 342.8883706.

ISCRIZIONI: on line su www.iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=44413 o presso il negozio "Emmerunning" di Cassola.

CALA' DEL SASSO: è il percorso, formato da 4444 gradini, che collega il comune di Valstagna, nel canale di Brenta, alla frazione Sasso di Asiago, nell'Altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza, ed è la scalinata più lunga d'Italia e del mondo aperta al pubblico. La Calà del Sasso copre un dislivello di circa 650 metri. Il percorso è ancora in gran parte affiancato da una cunetta, realizzata, come i gradini stessi, in pietra calcarea. Questa cunetta veniva un tempo utilizzata per trasportare a valle il legname dell'Altopiano. Giunti a Valstagna infatti, la Calà termina nei pressi del fiume Brenta, in cui i tronchi erano fluitati fino a Venezia, dove venivano usati nell'Arsenale per la costruzione di imbarcazioni.

