4^ Camminare de Note in Brenta a Tezze sul Brenta

Sabato 18 febbraio il Gruppo Amici della Montagna GAM organizza il 4^ Camminare de Note in Brenta, manifestazione podistica notturna con due percorsi pianeggianti di 6 e 9 chilometri a Tezze sul Brenta. Partenza dalle 19 alle 21 dal Parco dell'Amicizia di Tezze sul Brenta in via Chiesuola 2 con itinerrai percorribili fino alle 23. Obbligatorio l'uso della torcia elettrica. Garantiti ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati (1 per km. 6 e 2 per km. 9) più il ristoro finale con minestrone fino ad esaurimento scorte. L'evento podistico sarà valido per i concorsi Fiasp, Ivv, Piede Alato e Donne Podiste. Chiusura iscrizione gruppi venerdì 17 febbraio. Iscrizioni per i singoli partecipanti fino all'orario massimo di partenza. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp e 2.50 euro per i non soci Fiasp. Il ricavato verrà devoluto ai terremotati di Amatrice (Rieti). Per informazioni e iscrizioni gruppi: Adriana 334.1625634.

