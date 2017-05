4° Caminada dei Capitei a Nogarole Vicentino

In occasione della Festa del Formaggio 2017 (5-7 maggio), domenica 7 maggio alle 7.30 si organizza la 4° Caminada dei Capitei, un'escursione naturalistica con 3 percorsi podistici di 7, 12 e 19 chilometri a Nogarole Vicentino. Partenza dal municipio in piazza Gugliemo Marconi 1 con itinerari percorribili fino alle 14.30. Previsti ristori con assaggi di prodotti tipici e formaggi nei caseifici di Nogarole, Trissino e Castelgomberto lungo i vari tracciati. Dopo l’incredibile successo delle prime tre edizioni con oltre duemila partecipanti, ritorna questo appuntamento a contatto con la natura per esperti e principianti. La passeggiata sarà un'occasione per conoscere e apprezzare le bellezze del territorio di Nogarole, interamente di origine vulcanica, alla scoperta della devozione popolare ancora viva nelle antiche contrade del paese.

ISCRIZIONI: ci si potrà iscrivere anche il giorno della camminata dalla 7.30 alle 9.30. Quota d'iscrizione: 5 euro dai 6 ai 75 anni - gratuito per i bambini fino a 5 anni e gli over 75. La quota comprende un buono sconto di 2 euro per il piatto di "Gnocchi coa Fioreta" nello stand della Festa del Formaggio all'arrivo. In caso di maltempo la manifestazione sportiva si terrà ugualmente con percorsi alternativi. Per informazioni ed iscrizioni: www.festadelformaggio.it. Vedi anche: "Caminada dei Capitei 2016".

CAMINADA DEI CAPITEI: ai crocevia, sulle cime dei rilievi principali e quasi in ogni contrada troviamo numerosi sacelli votivi e capitelli, alcuni molto antichi e altri risalenti ai primi del Novecento. Sono il frutto di una fede autentica, genuina, una tradizione religiosa di impronta popolare, che risale ai tempi dei Cimbri. Giunti in queste zone per disboscare le fitte foreste e riportare la terra a coltura, i Cimbri erano popolazioni di origine bavarese che tra il XII e il XIV sec. popolarono l’alto vicentino, le alte valli dell’Agno e del Chiampo e la Lessinia veronese. Gli attuali abitanti della zona, loro discendenti, custodiscono come eredità un immenso patrimonio di cultura e tradizioni dei Cimbri, tra cui la suddivisione dell’abitato in contrade, alcune usanze, espressioni del linguaggio, i cognomi delle famiglie storiche e la toponomastica.

ELENCO ESCURSIONI