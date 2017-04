4° Altavilla Sotto le Stelle: marcia notturna di 7 chilometri ripetibili

Sabato 3 giugno alle 20 si terrà la 4° Altavilla Sotto le Stelle, la marcia notturna con un percorso di 7 chilometri ripetibili su terreno misto collinare. Partenza dagli impianti sportivi di Altavilla Vicentina in via Mazzini 26. Itinerari percorribili fino alle 23. Previsto un ristoro con somministrazione di bevande più il ristoro finale. La manifestazione, omologata dal Fiasp Vicenza, sarà valida per i concorsi IVV, Piede Alato e Donne Podiste. Valgono le norme del regolamento Fiasp e IVV oltre alle regole del codice della strada. Non ci saranno riconoscimenti per i gruppi. Quota di iscrizione: 2 euro per i soci Fiasp e 2.50 per i non soci Fiasp. Per informazioni ed iscrizioni: 347.4797924.

