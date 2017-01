39^ Marcia di San Valentino: la corsa degli innamorati a Malo

In occasione di San Valentino (14 febbraio), domenica 12 febbraio gli "Amici Podisti Malo" organizzano la 39^ Marcia di San Valentino, dedicata a tutti gli innamorati del territorio berico con una manifestazione podistica ludico-motoria per quattro percorsi di 6, 8, 12 e 20 chilometri. Partenza dalle 7.30 alle 10 in piazza Zanini a Malo con itinerari percorribili fino alle 13. E' prevista anche la gara non agonistica di nordic walking. L'evento è valido per i concorsi Fiasp, Ivv, Donne Podiste e Piede Alato. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e in caso di maltempo i percorsi potrebbero essere modificati. Si raccomanda ai podisti di rispettare il codice della strada. Chiusura iscrizione gruppi venerdì 10 febbraio. Le iscrizioni per i singoli partecipanti saranno aperte fino al giorno della competizione. Riconoscimenti ai gruppi di almeno 20 persone. Le comitive sportive scolastiche verranno premiate con coppe o materiale didattico. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp e 2.50 per i non soci Fiasp. Per iscrizioni: da mercoledì 8 a venerdì 10 dalle 20 alle 22 presso la sede degli "Amici Podisti Malo" in piazza Mazzini. Responsabile manifestazione: Sandro Romagnoli 339.6416996.

ELENCO SPORT