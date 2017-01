39^ Marcia della Fraternità a Monticello Conte Otto

Domenica 15 gennaio si terrà la 39^ Marcia della Fraternità, manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva con 3 percorsi pianeggianti di 7, 13 e 20 chilometri, a Monticello Conte Otto. Partenza dalle 7.30 alle 9 presso il campo sportivo di via Roma con itinerari percorribili fino alle ore 13. Garantiti ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati (uno per km. 7; due per km. 13 e tre per km. 20) più il ristoro finale. L'evento podistico è valido per i concorsi Fiasp, IVV, Donne Podiste e Piede Alato. Iscrizione per i gruppi fino a venerdì 13 gennaio. Iscrizione per i singoli atleti fino al giorno della gara. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp e 2.50 euro per i non soci Fiasp. Iscrizioni: Bar Gelateria Pasticceria "Conte Otto" 0444.946149 - Luigi Guarino 335.7249199.

