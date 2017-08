38° Palio delle Rose a Rosà

TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

In occasione dell'Agosto Rosatese-Festa Votiva della Madonna della Salute, domenica 27 agosto alle 17 si terrà a Rosà il 38° Palio delle Rose, valido per il 20° Trofeo "Donatori di Sangue" con la sfida di giochi popolari tra le 11 contrade del paese. Dopo la sfilata delle squadre in costume storico con il proprio gonfalone di appartenenza da viale dei Tigli, prenderanno il via le gare al campo di gioco nei pressi dell'Oratorio Don Bosco. Al termine del palio, ci sarà la musica dal vivo con gli "Almost Blues".

GIOCHI. Le prove di abilità saranno 6. Nel 2016 ci sono stati: le uova volanti, la giostra dei bambini, tiro al bersaglio, la pesca della saponetta, il passa l'acqua e il torneo cavalleresco. In altre edizioni ci sono stati la carica dei pinguini, il gioco del pescatore, il mangia cocomero e molti altri ancora. Chi vincerà il Palio avrà in custodia, per un anno, il prestigioso trofeo.

LE CONTRADE. Sono 11 le contrade di Rosà, che si contenderann il Palio: Oratorio - Sant'Antonio - Seminarietto - Tigli Matteotti - Cà Dolfin - Borgo Lunardon - Nuovo - Cà Minotto - Borgo Tocchi - Quartiere Cremona - Capellina.

ELENCO MANIFESTAZIONI

Gallery