38° Marcia Ultimo Passo d'Autunno e 9° Maratona dei Colli Berici ad Orgiano

Venerdì 8 dicembre ci sarà ad Orgiano la 38° Marcia Ultimo Passo d'Autunno, podistica ludico-motoria non competitiva di 3-5-15-30 km. e la 9° Maratona dei Colli Berici - Memorial Domenico Bracesco di 42 km. su terreno misto-collinare valida per i concorsi FIASP, IVV e Donne Podiste.

Partenza dalla scuola media G.Piovene in via Dante Alighieri dalle 7 alle 8 per la maratona e i km. 30, dalle 8 alle 9 per i km. 3-5-15. con itinerari percorribili fino alle 16. Previsti alcuni ristori lungo i vari tracciati (2 per km. 15; 4 per km. 30, 6 per km. 42) con somministrazione di bevande più il ristoro finale.

I percorsi attraverseranno bellezze naturalistiche dei Colli Berici: vigneti, boschi, fontane, cave di pietra usata per la costruzione di ville palladiane. Chiusura iscrizione per i gruppi entro le 9 di martedì 8 dicembre presso il punto di partenza e per i singoli partecipanti fino all'orario massimo di partenza.

Iscrizioni singoli e gruppi: Cartolibreria Franca 0444.874628 - prolocorgiano@gmail.com.

Quote di partecipazione: Marcia 2 euro per tesserati Fiasp e 2.50 euro per non tesserati Fiasp / Maratona 4 euro per soci Fiasp e 4.50 euro per non soci Fiasp.

Organizzazione: Pro Loco Orgiano 349.4283831 - prolocorgiano@gmail.com.

