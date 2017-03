37° Asparagi & Vespaiolo: kermesse enogastronomica a Bassano del Grappa

Dal 24 marzo al 13 giugno è in programma la rassegna enogastronomica 37° Asparagi & Vespaiolo, promossa dal Gruppo Ristoratori Bassanesi di Confcommercio e dedicata all'Asparago Bianco di Bassano DOP, con una serie di eventi e degustazioni nel bassanese con 21 ristoranti aderenti, che proporranno il consueto menù-degustazione a base di Asparagi Dop. Di questi 8 locali ospiteranno anche le altrettanto consuete serate di gala. Dopo la conferenza stampa di presentazione della kermesse al Museo Civico, si attende l'inaugurazione proprio nella prestigiosa sede museale venerdì 21 aprile. Le due sale della pinacoteca di Jacopo da Ponte e del '600-'700 si trasformeranno in ambienti conviviali per accogliere il Gran Galà dell'Asparago di Bassano Dop. L'arte abbinata al gusto, dove sua maestà l'asparago verrà esposto e venerato come "un'opera d'arte". Gran finale con il convivio "Le Eccellenze del Territorio" a Villa Cà Erizzo il 13 giugno.

(nella foto in alto alcuni esemplari dell'Asparago Bianco di Bassano DOP)

