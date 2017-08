35° Marcia dei Tre Paesi tra Longare, Costozza e Lumignano

GUIDA PODISMO A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 25 - 27 AGOSTO

Domenica 27 agosto alle 7.30 si svolgerà la 35° Marcia dei Tre Paesi, manifestazione podistica ludico-motoria con quattro percorsi misto collinari di 4 - 6 - 13 - 22 km. sui Colli Berici nei dintorni di Longare, Costozza e Lumignano. Partenze libere dal Palazzetto dello Sport di Longare in via dei Martinelli fino alle 9 con itinerari percorribili fino alle 13.30.

Ristori a seconda dei vari tracciati (uno per km. 4 e 6 - tre per km. 13 e quattro per km. 22) più uno finale in comune per tutti. Iscrizione gruppi entro venerdì 25 agosto in serata e singoli entro l'orario massimo di partenza. Quota di partecipazione: Fiasp 2 euro o 4.50 euro con riconoscimento - Non Fiasp: 2.50 o 5 euro con riconoscimento (bottiglia di prosecco). L'evento è organizzato dai Podisti Longare.

