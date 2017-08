33° Marcia Tra Pini e Ciclamini a Castelvecchio di Valdagno

GUIDA PODISMO NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

FERRAGOSTO 2017: TOP 5 EVENTI SUL TERRITORIO BERICO

FERRAGOSTO 2017: TUTTI GLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Sagra dell'Assunta-Festa del Pane (5-6 agosto e 12-15 agosto), martedì 15 agosto alle 8 si svolgerà la 33° Marcia Tra Pini e Ciclamini, manifestazione podistica ludico-motoria con 3 percorsi misto collinari di 5, 10 e 20 chilometri tra boschi e contrade a Castelvecchio di Valdagno. Ritrovo alle 7.30 in piazza Castelvecchio con partenza libera fino alle 9 ed itinerari percorribili fino alle 13. Garantiti ristori lungo i vari tracciati (uno per i 5 e 10 chilometri; tre per i 20 chilometri) oltre al ristoro finale con somministrazione di bevande. Previsto servizio scopa e assistenza medica.

Iscrizioni per i gruppi fino a domenica 13 agosto. Iscrizioni per i singoli fino all'inizio della gara. L'evento sportivo sarà valido per i concorsi FIASP, IVV, Piede Alato e Donne Podiste. Previsti riconoscimenti ai gruppi più numerosi. Quota d'iscrizione: 2 euro per i soci FIASP e 2.50 per i non soci FIASP. Info per iscrizioni: Luca Dal Lago 0445.970082 - Nereo Dal Lago 0445.970215. Vedi anche: "Marcia Tra Pini e Ciclamini 2016".

ELENCO SPORT