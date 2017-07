33° Festa della Trebbiatura a Sandrigo

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 13 a domenica 16 luglio a Sandrigo in Contrà Tugurio si terrà la 33° Festa della Trebbiatura, nata nel 1984 da una iniziativa di un gruppo di abitanti della contrà Tugurio per cercare di tramandare nel tempo le tradizioni contadine della nostra terra. In occasione della terza domenica di luglio, ogni anno la campagna del territorio locale festeggia questa ricorrenza tradizionale, animandosi di vita, profumo e colori biondi dorati del grano esposto al sole. L’ambientazione è una delle zone verdi più belle ed integre del territorio sandricense, con lo sfondo di un antico casale medioevale. Informazioni: Associazione High Promotion - www.highpromotion.it - iniziative@highpromotion.it - 335.1327700 - 0444.658445. Vedi anche: "Festa della Trebbiatura 2015".

LA FESTA DELLA TREBBIATURA. Con i sistemi e le attrezzature tipiche di alcuni decenni fa, gli abitanti di Contrà Tugurio (nella zona rurale a nord di Sandrigo) fanno rivivere uno dei momenti più emozionanti della cultura contadina. Il conteso in cui si ambienta la manifestazione è la fine dell'800, con l'avvento della prima meccanizzazione e del “vapore” che permetteva un grande risparmio di tempo e di fatiche.

I TRATTORI. Il trattore "Landini" per antonomasia è forse l'icona più rappresentativa di questo periodo storico, che con il suo ritmo incessante, continuo e costante, scandiva i tempi del lavoro. Di giorno azionava la trebbia e di notte arava i campi in profondità fino a dove il contadino da solo non sarebbe mai riuscito ad arrivare, assicurando così un raccolto prosperoso anche per le stagioni seguenti.

CONCLUSIONE DELLA TREBBIATURA. Era un momento di festa perché, dopo un anno di fatiche e sacrifici, si disponeva finalmente del tanto atteso raccolto, si potevano riempire i granai, comperare le carni, riparare gli attrezzi, acquistare i concimi e ferrare i buoi. Alla fine dei lavori, intere famiglie si ritrovavano per una grande festa con balli, canti, tavole imbandite e buon vino, per scacciare le fatiche e condividere il frutto del lavoro fatto insieme, per raccontarsi vecchie storie e ascoltare gli ultimi accadimenti, accompagnati dal suono della fisarmonica, dalle solite malelingue e dallo sbocciare dei nuovi amori.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

GIOVEDI' 13 LUGLIO

ore 20.30: "Sfilata in Notturna del Trebbiatore"

ore 21: Spettacolo teatrale

VENERDI' 14 LUGLIO

ore 21.30: Musica dal vivo con band

SABATO 15 LUGLIO

ore 21.30: Notte Latina

DOMENICA 16 LUGLIO

ore 9: "Motogiro tra Colline e Vigneti"

ore 16: "Rievocazione Storica della Trebbiatura" con sfilata del trebbiatore

ore 21.30: Serata danzante con orchestra

