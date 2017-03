32° Trofeo Campi di Battaglia: granfondo di 25 chilometri a Gallio

Domenica 12 marzo sull'Altopiano di Asiago a Campomulo di Gallio si terrà il 32° Trofeo Campi di Battaglia, gara di granfondo a squadre/pattuglie di tre elementi con percorso di 25 chilometri in ricordo ed omaggio alle gesta degli alpini che nel 1916/17 caddero valorosamente sul monte Ortigara, sia per il suggestivo percorso che porta i concorrenti attraverso i luoghi della memoria. E’ prevista la partenza della prima squadra alle ore 9.30 con intervallo di 30 minuti tra ogni pattuglia. I numeri di gara saranno assegnati in sede di riunione di giuria sulla base della somma dei punti di ogni singolo componente della pattuglia. Le squadre iscritte alla domenica mattina partiranno dopo le pattuglie iscritte entro il 10 marzo 2017. Il Trofeo Campi di Battaglia è una gara nazionale F.I.S.I. Sono ammessi alla gara i concorrenti di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in possesso della tessera F.I.S.I. valida per la stagione invernale 2015/2016 prevista dalla vigente normativa. Le pattuglie miste concorrono alla graduatoria maschile. Saranno premiate le prime 5 pattuglie maschili e le prime 3 pattuglie femminili con premi in natura oltre alla coppa. Iscrizioni entro il 10 marzo 2017: 50 euro a pattuglia. Sono ammesse le iscrizioni anche domenica 12 marzo direttamente sul campo gara entro le ore 8 con la quota maggiorata di 70 euro, previa presentazione della tessera FISI e del certificato medico di idoneità sportiva. L'evento è organizzato dal Gruppo Sportivo Alpini Asiago, in collaborazione con la Sezione A.N.A "Monte Ortigara", enti e società sportive locali. Il percorso della competizione è di tutto rispetto, portando gli atleti a cimentarsi su tratti di gara decisamente impegnativi. Premi: 1° pattuglia maschile: Trofeo Campi di Battaglia + cesto prodotti Altopiano; 2° pattuglia maschile: Coppa + cesto prodotti Altopiano; 3° pattuglia maschile: Coppa + cesto prodotti Altopiano; 1° pattuglia femminile: Trofeo Paolo Scaggiari + cesto prodotti Altopiano; 2° pattuglia femminile: Coppa + cesto prodotti Altopiano; 3° pattuglia femminile: Coppa + cesto prodotti Altopiano; 1° pattuglia ANA: Trofeo Sez. Alpini "monte Ortigara"; 1° pattuglia Altopiano Sette Comuni: Trofeo "Tonino Carli".

