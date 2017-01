32^ Strarossano a Rossano Veneto

Domenica 22 gennaio l'Associazione Marciatori Rossano Veneto organizza la 32^ Strarossano, manifestazione podistica ludico-motoria con 4 percorsi pianeggianti di 4, 7, 12 e 18 chilometri a Rossano Veneto. Partenza dalle 8 alle 9.30 da Villa Caffo in via Bassano 21 con itinerari percorribili fino alle ore 13. Previsti alcuni ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati (uno per km. 4 e km. 7, due per km. 12 e tre per km. 18) più il ristoro finale. La gara coincide anche con il 20^ Memorial Albino Berton. Chiusura iscrizione per i gruppi venerdì 20 gennaio. Iscrizioni per i singoli partecipanti fino al giorno della gara. Quota di iscrizione: 2 euro per i tesserati Fiasp e 2.50 euro per i non tesserati Fiasp. Per iscrizioni: Matteo Milani 347.6863338.