32° Marcia dei Monti Lessini e 28° Maratona dei Due Comuni a Durlo di Crespadoro

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Domenica 30 luglio si terrà la 32° Marcia dei Monti Lessini e la 28° Maratona dei Due Comuni manifestazione podistico a passo libero aperta a tutti con 4 percorsi di 6, 11, 25 e 42 chilometri, a Durlo di Crespadoro. Partenza e arrivo nella piazza di Durlo. Iscrizioni dalle 7 alle 9 con itinerari pecorribili fino alle 16. Sono garantiti ristori lungo i percorsi.

La manifestazione podistica è valida per i concorsi FIASP, IVV, Piede Alato e Donne Podiste. Quota d'iscrizione: per la marcia 2 euro (tesserati FIASP) e 2.50 euro (non tesserati FIASP); per la maratona 4 euro (tesserati FIASP) e 4.50 euro (non tesserati FIASP). Per problemi organizzativi rivolgersi a Giancarlo Tibaldo (333.5749835).

