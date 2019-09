32^ edizione della Festa del Bacalà a Sandrigo: tantissime le novità

Dal 17 settembre al 6 ottobre spettacoli, degustazioni, mercatini animeranno le piazze di Sandrigo per tre fine settimana. Tra gli stand gastronomici oltre al classico Bacalà alla vicentina, si troveranno altre proposte a base di stoccafisso, tra cui alcune novità: i ravioli di pasta fresca ripieni di Bacalà ed erbette autunnali realizzati in collaborazione con Pastificio Bassani di Monticello Conte Otto e la pizza gourmet al Bacalà, preparata dal pastificio Vicentini di Maragnole, il lievitato rivede in chiave moderna la tradizionale pietanza per conquistare così anche i palati più giovani.

Torna l'immancabile appuntamento con la pietanza simbolo della cucina vicentina e le bontà da leccarsi i baffi sono innumerevoli.

La Festa avrà ufficialmente inizio il 17 settembre con il Gran Galà del Bacalà, quest'anno caratterizzato da allestimenti ancora più scenografici e suggestivi. Il tema sarà l'impresa di Antonio Pigafetta e Ferdinando Magellano, a 500 anni dalla circumnavigazione del globo. Nel menù della serata, ideato da esperti gastronomi, prevarranno, oltre ovviamente allo stoccafisso, il baccalà, il merluzzo e alcuni richiami all'Oriente, in particolare all'Indonesia, come omaggio agli avventurieri che scoprirono le Isole Molucche. La preparazione sarà affidata a 30 chef vestiti di grigio e giallo a richiamare i colori dello stoccafisso e della polenta.

PROGRAMMA

32^ Festa del Bacalà alla Vicentina

Venerdì 20 Settembre

Ore 19.00 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO : TORTELLI DI BACALA’ ED ERBETTE

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Ore 21.00 – P.za Centrale ALE’S BAND live performances dei più grandi cantautori italiani.

Sabato 21 Settembre

Ore 18.30 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO : BIGOI AL TORCIO CON BACALA’

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Dimostrazione dal vivo della preparazione dei Bigoli col Torcio

A cura della Confraternita dei Bigoi al Torcio di Limena

Ore 21.00 – P.za Centrale – Spettacolo THE SOUL HISTORY la band Vintage Style PENELOPE E I DIABOLICI TOUPE’ ripercorreranno i grandi miti della musica soul da Aretha Franklin , Steve Wonder alla grande Amy Winehouse.

Domenica 22 Settembre

Ore 12.00 e ore 18.30 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO : BIGOI AL TORCIO CON BACALA’

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Dimostrazione dal vivo della preparazione dei Bigoli col Torcio

A cura della Confraternita dei Bigoi al Torcio di Limena

Dalle ore 17.30 P.za Centrale – BUBBLE ON CIRCUS spettacolo con la compagnia vincitrice di 2 Guinness World Records.

Dalle ore 18.30 Aperitivo musicale alla Barriqe Area

Giovedì 26 Settembre

Ore 19.00 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO: GNOCCHI DI POSINA AL BACALA’

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Dimostrazione dal vivo della preparazione di gnocchi

A cura della Fondazione Vivi La Val Posina

Dalle ore 18.30 Aperitivo musicale alla Barrique Area

Venerdì 27 Settembre

Ore 19.00 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO: PIZZA IN TEGLINO BACALA’ E BURRATA

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Ore 21.00 – P.za Centrale – PARTY BAND EVERGREEN con i RIFLESSO band esplosiva con uno show ricco di animazione e medley delle hit parade dagli anni sessanta fino ad oggi.

Sabato 28 Settembre

Ore 18.30 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO: GNOCCHI AL BACALA’

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Dalle ore 18.00 EL BECHIN artista di strada , spettacolo per bambini.

Ore 21.00 – P.za Centrale – IT’S ALL FOR LOVE – un grandioso show per celebrare i 10 anni della scomparsa del Re del Pop MICHEAL JACKSON. un omaggio all’icona per eccellenza della musica moderna con ROY PALADINI forntman dei JACKSON ONE il cui folgorante talento è passato attraverso i più noti programmi televisivi.

Domenica 29 Settembre

ore 10.00 – P.za del Municipio

Cerimonia di investitura della Confraternita del Bacalà

Presenza delegazione norvegese dell’isola di Rost

Alzabandiera – Inni Nazionali

Esibizione con Schola dei Tamburi di Conegliano Veneto e Sbandieratori della Cerva di Noale

SFILATA CON CORTEO STORICO DI FIGURANTI – Trombe&Chiarine

Sfilata delle Confraternite Enogastronomiche e dei Bacalà Club

Ore 12.00 e ore 18.30 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

BACALA’ ALLA VICENTINA CON POLENTA ED ALTRE SPECIALITA’

Dalle Ore 15.30 SPETTACOLO CON SPADACCINI e SBANDIERATORI in Piazza Centrale a curda di WAVENTS

Dalle ore 18.30 – P.za Centrale Aperitivo musicale alla Barrique Area

Lunedì 30 Settembre

Ore 19.00 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO: RISOTTO DI GRUMOLO DELLE ABADESSE AL BACALA’

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Dalle ore 18.30 Aperitivo musicale alla Barrique Area

Venerdì 04 Ottobre

Ore 19.00 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO : GNOCCHI DI POSINA AL BACALA’ a cura della Fondazione ViviLaValPosina, dimostrazione dal vivo della preprazione dei gnocchi.

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Ore 21.00 – P.za Centrale DAMIEN MC FLY eclettico artista di fama internazionale che sforna cover arrangiate in chiave Folk. Una serata originale.

Sabato 05 Ottobre

Ore 18.30 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO : GNOCCHI AL BACALA

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Ore 21.00 – P.za Centrale – Spettacolo BOHEMIAN RAPSODY, omaggio ai grandi QUEEN con i VIPERS, una delle più note tribute band che ripercorrerà un pezzo di storia della musica internazionale.

Domenica 06 Ottobre ULTIMO GIORNO

Ore 12.00 e ore 18.30 – sotto i Padiglioni – Apertura stand gastronomici

SPECIALITA’ DEL GIORNO (solo alla sera): RISOTTO ZUCCA E BACALA’

Degustazione di Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità

Dalle ore 17.00 P.za Centrale – SHOW COOKING con le Scuole Alberghiere della Provincia di Vicenza. Una sfida alla miglior ricetta innovativa di Bacalà

Dalle ore 18.30 Aperitivo musicale alla Barrique Area

NOVITA’ 2019: POLENTA FRITTA ripiena di Bacalà alla Vicentina ottima da stuzzicare come aperitivo!

ALTERNATIVA AL BACALA’ – primi piatti in bianco o al pomodoro

Piatto Rustico con formaggi, ossocollo e polenta km 0.

Bacalà alla Vicentina SENZA GLUTINE – Bacalà mantecato SENZA GLUTINE

Per i più piccoli: FISH&CHIPS: crocchette di merluzzo con patatine fritte

Duramte la 32^ edizione della Festa del Bacalà gli stand gastronomici si troveranno nel campo sportivo Arena adiacente Piazza SS. Filippo e Giacomo, dove saranno invece allestiti il palco per gli eventi e gli spettacoli, oltre ai mercatini. Protagonista indiscusso della kermesse il bacalà, servito in diverse variazioni durante i tre fine settimana della manifestazione, uno in più rispetto le precedenti edizioni, tutte le sere a cena e le domeniche anche a pranzo.

Domenica 22 settembre 2019 Bacco e Baccalà

dalle 16.30 alle 21.30 nell'elegante complesso monumentale di Villa Mascotto ad Ancignano, frazione di Sandrigo (Vicenza), torna Bacco&Bacalà, il banco d’assaggio dedicato ai vini e alle birre abbinabili a piatti a base di stoccafisso.

A partire dal pomeriggio, il pubblico potrà degustare vini rossi, bianchi e bollicine per un totale di 120 etichette presentate da una cinquantina di produttori per lo più italiani, con alcune rappresentanze estere, affiancati nel servizio dai Sommelier A.I.S. Anche gli amanti del luppolo troveranno ampia gratificazione grazie alla presenza di una decina di birrifici artigianali. Tra le 17.00 e le 19.30 i partecipanti saranno coinvolti in una degustazione gourmet, durante la quale saranno serviti tre diversi assaggi in abbinamento ai calici: Bacalà mantecato con crostini, polenta fritta ripiena di Bacalà alla Vicentina e risotto al Bacalà.

La quinta edizione di Bacco&Bacalà si inserisce nel più ampio programma della Festa del Bacalà organizzata dalla Pro Sandrigo.

Inoltre non mancheranno i consueti appuntamenti con il banco d'assaggio enologico, Bacco&Bacalà realizzato in collaborazione con Ais Veneto, in programma domenica 22 settembre a Villa Mascotto di Ancignano, e la Cerimonia di Investitura dei nuovi confratelli, con la sfilata dei figuranti, prevista per domenica 29 settembre nella Piazza centrale di Sandrigo.