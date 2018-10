31° campionato italiano di Rafting

Domani, sabato, mattina alle 10 alla Casa sul Fiume (via Fontanazzi, 2, Solagna) inizia il programma del 31esimo campionato italiano di rafting categoria R4 sul Brenta a Valstagna. E’ prevista la presenza di oltre 50 equipaggi composti da 4 atleti ciascuno (categorie allievi, cadetti, junior, under 23, senior e master) che si sfideranno in 4 specialità: slalom, RX, packraft (R1) e discesa classica. Gli equipaggi arrivano da tutta la Penisola e vi sarà anche un equipaggio di “Donne in rosa” dell’Associazione oncologica di Bassano del Grappa. L

a società di casa, Valbrenta Team ASD, ha organizzato tutta la logistica della due giorni sportiva sotto l’egida della FIRaft (federazione italiana rafting) associata al CONI. La prima gara domani sabato 6 ottobre 2018 inizia alle ore 11: si tratta delle due manche di slalom. Poi in giornata si svolgeranno le classificazioni RX e packraft. Il tratto di gara interessato sabato è: Loc. Villetta - arrivo Loc. Capovilla, Valstagna. mt 400. Difficoltà II e III grado.

Domenica 7 ottobre 2018, ritrovo alle 9,30 all’Ivan team sulla Casa sul Fiume a Solagna in via Fontanazzi, 2. Alle ore 10 partirà la discesa classica. Il tratto di gara interessato è: Valstagna - partenza: campo slalom arrivo: Solagna, Casa sul fiume Difficoltà II e III grado. Il direttore di gara della due giorni è Ivan Pontarollo coadiuvato dagli ufficiali di gara federali. Il servizio di cronometraggio è a cura della Federazione Italiana Cronometristi, F.I.Cr. di Vicenza. Servizio di sicurezza e salvamento a cura di Valbrenta Team A.S.D. Servizio medico a cura di Associazione soccorritori Canal San Bovo.