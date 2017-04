31° Caminada Lugo Orizzonti tra le ville palladiane

Domenica 23 aprile è in programma la 31° Caminada Lugo Orizzonti, manifestazione podistica ludico-motoria con due percorsi di 6 e 11 chilometri a Lugo di Vicenza. Partenza dalle 8 alle 9 dalla palestra comunale con punti di ristoro lungo i tracciati. L'itinerario prevede il passaggio nel parco di Villa Piovene con arrivo a Villa Godi Maliverni per la manifestazione "Ottava di Pasqua", dove ci sarà la possibilità di mangiare. Quota di partecipazione: 3 euro adulti - 1 euro per ragazzi fino a 15 anni. In caso di maltempo l'evento sportivo sarà annullato. L'evento sportivo è organizzato dalla Pro Loco Lugo. Per informazioni: www.prolugo.vi.it - 0445.861655.

