The wall 40 anni dopo: omaggio ai Pink Floyd

The Wall' dei Pink Floyd, il disco rock per eccellenza che rappresenta la profonda analisi introspettiva di Roger Waters, è uscito il 30 novembre del '79. Per celebrare il compleanno di questo album epocale il 30 novembre, esattamente quarant’anni dopo, e a trenta dalla caduta del muro di Berlino, presso l’Auditorium Vivaldi di Cassola è in programma uno spettacolo unico nel suo genere: The wall live movie. L’opera cinematografica “The Wall” del 1982 di Alan Parker è la trasposizione dell’omonimo concept album e verrà suonata interamente dal vivo in perfetta sincronia con la proiezione del film. Appuntamento per le ore 21.00.

L’evento è inserito all’interno della stagione organizzata da Comune e Fondazione Aida.